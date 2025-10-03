Sciopero Salvini | da Cgil guerra politica sapremo come comportarci

Roma, 3 ott. (askanews) – “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti. abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo perché gli scioperi si dichiarano con dieci giorni di anticipo, non con due giorni di anticipo, hanno voluto tirar dritto bloccando metà paese. Siccome ci saranno altri 40 scioperi da qui a fine anno, saprò a questo punto come tutelare milioni di italiani, il loro diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio, alla salute”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Reggio Calabria, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sciopero - salvini

Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini

Lo sciopero per Gaza paralizza l’Italia. Salvini: vanno riviste le norme, proclamati altri 44 nelle prossime settimane

Salvini: va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere

Matteo #Salvini: “Lo sciopero indetto oggi è illegittimo. Non perché non lo vuole Matteo Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a… https://facebook. - X Vai su X

#scioperogenerale , #Salvini: lo organizza #Landini? Lo paghi Landini - facebook.com Vai su Facebook

Scontro sullo sciopero. Landini: 'Fieri delle piazze'. Salvini: 'E' guerra politica, sapremo come comportarci' - Il segretario Cgil: 'Persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno'. Riporta ansa.it

Sciopero, Salvini: da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci - abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, ... Scrive askanews.it