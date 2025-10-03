Sciopero ritardi e cancellazioni a Santa Maria Novella Le file per i biglietti sono ingestibili VIDEO

Ancora un venerdì nero per turisti e pendolari che hanno scelto il treno. Alla stazione di Santa Maria Novella sono molti i disagi riscontrati a causa dello sciopero generale, indetto da Cgil, per l’intera giornata del 3 ottobre. Tra i motivi della mobilitazione c’è la difesa della Global Sumund. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

