Sciopero ritardi e cancellazioni a Santa Maria Novella Le file per i biglietti sono ingestibili VIDEO

Firenzetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un venerdì nero per turisti e pendolari che hanno scelto il treno. Alla stazione di Santa Maria Novella sono molti i disagi riscontrati a causa dello sciopero generale, indetto da Cgil, per l’intera giornata del 3 ottobre. Tra i motivi della mobilitazione c’è la difesa della Global Sumund. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - ritardi

Tramvia in sciopero: le corse potrebbero subire ritardi o cancellazioni

Sciopero treni oggi, rischio ritardi e cancellazioni fino alle 18: tratte garantite e come chiedere il rimborso

Sciopero dei treni, disagi in tutta Italia: cancellazioni e ritardi fino alle 18

sciopero ritardi cancellazioni santaLo sciopero per la Flotilla impatta sui treni: ritardi e cancellazioni a Roma, Milano, Venezia - A mezzogiorno, l’aeroporto di Fiumicino accusa 60 cancellazioni di aerei (l’11 per cento del totale). Segnala repubblica.it

sciopero ritardi cancellazioni santaSciopero generale per la Flottilla e Gaza. Italia bloccata. Disagi in porti, treni e mezzi - Proteste in tutto il mondo per Flotilla e Gaza ... Secondo secondopianonews.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Ritardi Cancellazioni Santa