Sciopero pro-Palestina caos a Livorno | bloccato l' accesso al porto Stop al traffico commerciale Sit-in in tante città
Sulle note di Bella Ciao, in partenza il corteo da Piazza Vittorio a Roma, nel giorno dello sciopero generale indetto in solidarietà della Flotilla e della Palestina. In testa il segretario della Cgil Maurizio Landini, assieme al segretario regionale Natale Di Cola, e Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, tenendo tra le mani lo striscione con scritto stop al Genocidio, siamo tutti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: sciopero - palestina
Medici e infermieri del Monaldi sono in sciopero della fame per la Palestina
Sciopero dei trasporti di 24 ore "per la Palestina", pioggia di critiche dall'utenza
Sciopero generale per la Palestina del 22 settembre: autobus a rischio
Oggi nuovo sciopero per la Palestina. Studenti e sindacati: “Ancora cortei” https://lastampa.it/torino/2025/10/03/news/sciopero_flotilla_corteo_manifestazione-15335389/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Corteo per la Palestina a Siracusa Domani mattina sciopero e manifestazione con partenza alle 9 dal campo scuola Pippo Di Natale, direzione Ortigia lungo corso Gelone, via Catania e corso Umberto. La Polizia municipale invita a limitare l’uso delle auto tra l - facebook.com Vai su Facebook
Caos totale a Milano: metro e mezzi in ostaggio per lo sciopero pro-Gaza - Palestina che paralizza Milano: USB e Si Cobas chiedono la fine immediata delle collaborazioni Italia- Riporta milano.cityrumors.it
Caos trasferta per il Foggia: voli cancellati e sciopero pro-Palestina, squadra in pullman fino a Bergamo - Giornata complicata per il Foggia, costretto a fare i conti con disagi logistici in vista della prossima trasferta. ilovepalermocalcio.com scrive