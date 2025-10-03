Sciopero pro-Palestina caos a Livorno | bloccato l' accesso al porto Stop al traffico commerciale Sit-in in tante città

Sulle note di Bella Ciao, in partenza il corteo da Piazza Vittorio a Roma, nel giorno dello sciopero generale indetto in solidarietà della Flotilla e della Palestina. In testa il segretario della Cgil Maurizio Landini, assieme al segretario regionale Natale Di Cola, e Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, tenendo tra le mani lo striscione con scritto stop al Genocidio, siamo tutti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

