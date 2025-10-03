Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti proPal che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sciopero pro-Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Landini: "Le piazze saranno strapiene"