Sciopero Pro Pal festeggiato con petardi e bombe carta alla polizia | la flotilla a piedi blocca treni e tangenziali

Lo sciopero dei sindacati per Gaza, per la Flotilla, e per il “weekend” lungo, è stato festeggiato in diverse città italiane con i fuochi d’artificio dai Pro Pa l, anzi, con le bombe carta, i petardi e le pietre contro le forze dell’ordine. E domani, sabato, a Roma, si teme di peggio, con la sfilata di anarchici e centri sociali. Pro Pal scatenati a Milano a volto coperto. Mentre i manifestanti urlavano alla polizia di lasciarli in pace, d opo aver bloccato la Tangenziale di Milano, esplodevano ordigni con le voci in sottofondo dei giovani mascherat i che chiedevano alle forze dell’ordine di “non toccateci, questa è una manifestazione pacifica!”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

