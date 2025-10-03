FIRENZE – Di lotta e di governo. Anche il presidente della Regione Toscana, e ricandidato, Eugenio Giani sta prendendo parte, a Firenze, allo sciopero generale promosso da Cgil e sindacati di base in solidarietà con il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla. Centinaia di persone in corteo, con in testa lo striscione: “Fermiamo il . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero Pro Pal: corteo a Firenze. Con Giani. Sap: “A Santa Maria Novella violenza organizzata contro la polizia”