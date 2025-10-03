Sciopero Pro Pal a Livorno | riaperto il porto dal pomeriggio traghetti regolari
Ripreso con qualche ritardo il traffico navale nel porto di Livorno. Dal primo pomeriggio di oggi, 3 ottobre 2025, molte le navi commerciali che hanno fatto ingresso nello scalo toscano, spiegano dall'Avvisatore marittimo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
