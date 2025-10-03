Sciopero pro Pal a Livorno porto bloccato | tir fermi e fuochi dei manifestanti al nodo viario
Mattinata di tensione a Livorno, dove lo sciopero pro Palestina indetto dall’Usb ha paralizzato l’accesso al porto. Dalle prime ore di oggi, intorno alle 6, i manifestanti hanno occupato la zona nord dell’area portuale, bloccando completamente il traffico commerciale in entrata e in uscita. Un presidio davanti al varco Zara ha interdetto la circolazione, con transenne sistemate lungo la carreggiata e fuochi accesi in mezzo alla strada per impedire il transito dei veicoli, compresi quelli diretti ai traghetti passeggeri. La protesta ha rapidamente generato conseguenze sul traffico cittadino: tir e mezzi pesanti sono rimasti intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci, con lunghe code che hanno mandato in tilt la viabilità. 🔗 Leggi su Panorama.it
