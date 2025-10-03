Sciopero Pro Pal a Firenze | treni bloccati dai manifestanti tra Campo di Marte e Santa Maria Novella

La linea ostruita serve treni regionali e treni a lunga percorrenza. Sui binari stanno intervenendo tecnici delle Fs e anche la Polfer L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero Pro Pal a Firenze: treni bloccati dai manifestanti tra Campo di Marte e Santa Maria Novella

In questa notizia si parla di: sciopero - firenze

Sciopero dei taxi a Firenze, lungo corteo per le strade della città \ VIDEO

Firenze, scatta lo sciopero dei taxi: vetture a passo d'uomo sui viali

Lo sciopero dei taxi a Firenze: auto a passo d’uomo, protesta contro l’abusivismo

Firenze, cortei e sciopero per la Flotilla. Manifestazioni in tutta la Toscana - X Vai su X

Manifestazioni in tutta la Toscana venerdì 3 ottobre in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. A Firenze partenza alle 9.15 dalla Fortezza - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Firenze nuovo corteo pro Pal - Il corteo pro Pal di oggi venerdì 3 ottobre a Firenze è già iniziato in zona Fortezza e attraverso viale Lavagnini, Don Minzoni, Cavalcavia Cure , viale dei Mille e viale Paoli arriverà in zona stadio ... Da nove.firenze.it

Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Riporta ilmessaggero.it