Sciopero pro Gaza il corteo irrompe sulla Tangenziale Est di Milano – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo di manifestanti in sostegno della Global Summud Flotilla arriva sulla tangenziale est di Milano Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
