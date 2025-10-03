Sciopero pro Gaza il corteo irrompe sulla Tangenziale Est di Milano – Il video

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo di manifestanti in sostegno della Global Summud Flotilla arriva sulla tangenziale est di Milano Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

sciopero - gaza

