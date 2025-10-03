Sciopero pro Gaza a Roma cori e bandiere sulla Prenestina Studenti e attivisti intonano Bella Ciao

Affaritaliani.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale per Gaza: a Roma corteo sulla Prenestina tra cori e bandiere palestinesi. I manifestanti intonanoBella Ciao” in segno di solidarietà. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

sciopero pro gaza a roma cori e bandiere sulla prenestina studenti e attivisti intonano bella ciao

© Affaritaliani.it - Sciopero pro Gaza, a Roma cori e bandiere sulla Prenestina. Studenti e attivisti intonano “Bella Ciao”

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

sciopero pro gaza romaSciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Riporta iltempo.it

sciopero pro gaza romaSciopero generale, a Roma i manifestanti pro Gaza cantano "Bella ciao" sulla Prenestina - Ecco un corteo di studenti e manifestanti sulla Prenestina a Roma, che intona "Bella ciao". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Pro Gaza Roma