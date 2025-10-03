Sciopero pro Gaza a Roma cori e bandiere sulla Prenestina Studenti e attivisti intonano Bella Ciao

Sciopero generale per Gaza: a Roma corteo sulla Prenestina tra cori e bandiere palestinesi. I manifestanti intonano “Bella Ciao” in segno di solidarietà. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sciopero pro Gaza, a Roma cori e bandiere sulla Prenestina. Studenti e attivisti intonano “Bella Ciao”

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero per Gaza, il corteo ProPal ha raggiunto Coverciano: "Non giocate Italia-Israele" - X Vai su X

Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell’ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». #laprovinciaunic - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Riporta iltempo.it

Sciopero generale, a Roma i manifestanti pro Gaza cantano "Bella ciao" sulla Prenestina - Ecco un corteo di studenti e manifestanti sulla Prenestina a Roma, che intona "Bella ciao". Si legge su msn.com