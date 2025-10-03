Sciopero per la Palestina | treni in ritardo e cancellazioni

Pordenonetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono dei disagi per i pendolari che si muovono da Pordenone, a causa dello sciopero generale proclamato per la Palestina. Già dal mattino ci sono ritardi e cancellazioni. Ore 8:00 Il treno delle 7:50 per Udine è partito con nove minuti di ritardo. Cancellato il convoglio per Trieste delle 8:01. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

