di Serena Convertino AREZZO La città si tinge di rosso bianco verde e nero. In una città abituata alle bandiere colorate dei suoi antichi quartieri, oggi la promessa è quella di aggiungerne una. Quella della Palestina. Sì perchè stamani ad Arezzo come un po’ in tutt’Italia, si scende in piazza per Gaza. Alle 10.30 in piazza della Libertà la Cgil promuove un sit-in davanti al Comune: sul selciato sarà stesa una grande bandiera palestinese insieme a striscioni e vessilli della pace. "Ci raduneremo pacificamente, con le mani alzate come gesto di provocazione non violenta – spiega il segretario generale della Cgil, Alessandro Tracchi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero per la Palestina. Sit in davanti al Comune

