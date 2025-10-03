Sciopero per la Flotilla tensione a Ferrara | attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione

Ferrara, 3 ottobre 2025 – Anche Ferrara si è resa protagonista dello sciopero generale come sostegno alla Flotilla, fermata e abbordata in mare dalle forze israeliane. In tutta Italia la protesta è divampata impetuosa con gli attivisti che hanno bloccato ferrovie, strade e porti. A Bologna i manifestanti hanno occupato tangenziale e autostrada. Anche a Ferrara ci sono stati attimi di tensione. Infatti, terminato il corteo dei sindacati, a cui hanno partecipato circa 3.000 persone, un gruppo di circa 300 attivisti si è staccato e si è diretto verso la stazione, con l'obiettivo di occupare lo scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

