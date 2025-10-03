Sciopero per la Flotilla tensione a Ferrara | attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 3 ottobre 2025 – Anche Ferrara si è resa protagonista dello sciopero generale come sostegno alla Flotilla, fermata e abbordata in mare dalle forze israeliane. In tutta Italia la protesta è divampata impetuosa con gli attivisti che hanno bloccato ferrovie, strade e porti. A Bologna i manifestanti hanno occupato tangenziale e autostrada.      Anche a Ferrara ci sono stati attimi di tensione. Infatti, terminato il corteo dei sindacati, a cui hanno partecipato circa 3.000 persone, un gruppo di circa 300 attivisti si è staccato e si è diretto verso la stazione, con l'obiettivo di occupare lo scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sciopero per la flotilla tensione a ferrara attivisti pro pal vogliono occupare la stazione

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero per la Flotilla, tensione a Ferrara: attivisti Pro Pal vogliono occupare la stazione

In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

Sciopero oggi e domani, ultimi aggiornamenti dalle piazze italiane - Sciopero di oggi e domani, ultimi aggiornamenti su proteste e disagi: piazze infuocate, università occupate, tangenziali bloccate e attesa per il corteo nazionale di Roma dedicato a Gaza. Secondo notizie.it

Migliaia di persone in corteo a Ferrara: “Palestina libera” – Video - Anche a Ferrara sono scese in strada migliaia di persone per lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Flotilla Tensione Ferrara