Sciopero per la Flotilla Lega | La Cgil partito politico radicale si muove in terreni estranei ai sindacati
“Se fossimo nella Cgil locale non useremmo toni così trionfalistici. La piazza semipiena e l’incredibile affaccio del sindaco dal balcone del palazzo comunale significano poco se la grande maggioranza dei cesenati e, in generale, degli italiani non è né in piazza, né fa cortei e, anzi, non ne può. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Lo sciopero per la Flotilla blocca i treni a Roma, Milano, Venezia. Problemi a Fiumicino
Corriere della Sera. . Sciopero generale il 3 ottobre a favore della Flotilla indetto da Cgil e Usb: stop a trasporti, scuola, sanità. Organizzati 100 cortei nelle città italiane. Grande partecipazione a Milano, 30 mila persone in corteo. Tutte le immagini sul sito del
“Sciopero per la flotilla? Solo in Italia”, duro attacco del leghista Morrone - Jacopo Morrone, uomo di punta della Lega Nord Romagna, punta il dito sullo sciopero di oggi (venerdì 3 ottobre). Secondo altarimini.it
Sciopero generale il 3 ottobre per la Flotilla, l’annuncio della Cgil. Salvini: «Non consentiremo che porti l’Italia al caos» - Il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde sui social: «Nessun caos». Lo riporta msn.com