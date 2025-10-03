Sciopero per la Flotilla Lega | La Cgil partito politico radicale Fratelli d' Italia contro il sindaco
“Se fossimo nella Cgil locale non useremmo toni così trionfalistici. La piazza semipiena e l’incredibile affaccio del sindaco dal balcone del palazzo comunale significano poco se la grande maggioranza dei cesenati e, in generale, degli italiani non è né in piazza, né fa cortei e, anzi, non ne può. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Allo sciopero del 3 ottobre per Gaza e a sostegno della Flotilla hanno partecipato decine di migliaia di persone per le strade di Torino. In corso re Umberto si sono uniti al corteo anche Chiara e Matteo insieme ai loro figli piccoli: «È importante essere qui per di - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per la Flotilla, cortei e manifestazioni in tutta Italia | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia #flotilla #scioperogenerale #3ottobre - X Vai su X
Sciopero generale il 3 ottobre per la Flotilla, l’annuncio della Cgil. Salvini: «Non consentiremo che porti l’Italia al caos» - Il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde sui social: «Nessun caos». msn.com scrive
Sciopero generale, Cgil: “Più di due milioni in 100 piazze”. Tensioni in diverse città d’Italia - Indetto uno sciopero generale in Italia per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 per manifestare dopo i fatti legati a Gaza e alla Flotilla. Segnala newsmondo.it