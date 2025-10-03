Sciopero per la Flotilla Lega | La Cgil partito politico radicale Fratelli d' Italia contro il sindaco

“Se fossimo nella Cgil locale non useremmo toni così trionfalistici. La piazza semipiena e l’incredibile affaccio del sindaco dal balcone del palazzo comunale significano poco se la grande maggioranza dei cesenati e, in generale, degli italiani non è né in piazza, né fa cortei e, anzi, non ne può. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it