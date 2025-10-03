Sciopero per la Flotilla in 5.000 al corteo di Imola

Imola, 3 ottobre 2025 – Una fiumana di persone ha attraversato questa mattina le strade del centro storico di Imola per lo sciopero generale indetto dalla Cgil: secondo gli organizzatori sono state oltre 5.000 le presenze al corteo che dal piazzale della Rocca ha raggiunto piazza Matteotti, scandendo lo slogan “Imola lo sa da che parte stare”. Centinaia di bandiere e striscioni hanno colorato il cuore della città trasformandolo in un grande palco di solidarietà. Sciopero generale per la Flotilla oggi a Bologna, maxi corteo. Bulgarelli (Cgil): “Ryanair ha dirottato 26 voli su Forlì”. La diretta Dietro i simboli della Cgil, della Fiom e dello Spi hanno marciato insieme associazioni, sindacati, partiti e studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero per la Flotilla, in 5.000 al corteo di Imola

