Sciopero per la Flotilla cortei in tutta Italia | Cgil | Più di due milioni di persone in cento piazze | Tangenziali bloccate scontri e tensioni tra manifestanti e polizia

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voli sospesi a Pisa. Ritardi e cancellazioni delle corse dei treni: disagi per chi viaggia. Usb: "In 300mila al corteo di Roma". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sciopero per la flotilla cortei in tutta italia cgil pi249 di due milioni di persone in cento piazze tangenziali bloccate scontri e tensioni tra manifestanti e polizia

© Tgcom24.mediaset.it - Sciopero per la Flotilla, cortei in tutta Italia | Cgil: "Più di due milioni di persone in cento piazze" | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia

In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

sciopero flotilla cortei tuttaSciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Riporta ilmessaggero.it

sciopero flotilla cortei tuttaGaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Flotilla Cortei Tutta