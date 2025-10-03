Sciopero per la Flotilla cortei in tutta Italia | Cgil | Più di due milioni di persone in cento piazze | Tangenziali bloccate scontri e tensioni tra manifestanti e polizia
Voli sospesi a Pisa. Ritardi e cancellazioni delle corse dei treni: disagi per chi viaggia. Usb: "In 300mila al corteo di Roma". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Sciopero per la Flotilla, cortei e manifestazioni in tutta Italia | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia #flotilla #scioperogenerale #3ottobre
Corriere della Sera. . Sciopero generale il 3 ottobre a favore della Flotilla indetto da Cgil e Usb: stop a trasporti, scuola, sanità. Organizzati 100 cortei nelle città italiane. Grande partecipazione a Milano, 30 mila persone in corteo.
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Riporta ilmessaggero.it
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Si legge su milanofinanza.it