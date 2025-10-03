Sciopero per la Flotilla Cgil | Tra Forlì e Cesena portate in piazza 8mila persone L' adesione nelle aziende locali
La Cgil esulta per l'adesione allo sciopero generale e ai due cortei organizzati a Cesena e a Forlì: “Portate in piazza 8mila persone - dice il sindacato -. Oggi, anche a Cesena e Forlì i lavoratori, studenti, pensionati e le associazioni si fermano per lo sciopero generale, che ha visto la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Allo sciopero del 3 ottobre per Gaza e a sostegno della Flotilla hanno partecipato decine di migliaia di persone per le strade di Torino. In corso re Umberto si sono uniti al corteo anche Chiara e Matteo insieme ai loro figli piccoli: «È importante essere qui per di - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per la Flotilla, cortei e manifestazioni in tutta Italia | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia #flotilla #scioperogenerale #3ottobre - X Vai su X
Sciopero generale per la Flotilla, cortei in 100 città e disordini. Scontro sulle cifre, la Cgil: “Due milioni in piazza”. Il governo: no, massimo 500mila - Il sindacato: “Partecipazione straordinaria dei giovani, chiedono un futuro” ... Segnala quotidiano.net
Flotilla, oggi sciopero generale Cgil e Usb confermato: "Nessun rischio sanzioni per lavoratori" - Il segretario Cgil Landini: "Il nostro sciopero pienamente legittimo, impugniamo delibera" ... Come scrive msn.com