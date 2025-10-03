Sciopero per la Flotilla Cgil | Tra Forlì e Cesena portate in piazza 8mila persone L' adesione nelle aziende locali

La Cgil esulta per l'adesione allo sciopero generale e ai due cortei organizzati a Cesena e a Forlì: “Portate in piazza 8mila persone - dice il sindacato -. Oggi, anche a Cesena e Forlì i lavoratori, studenti, pensionati e le associazioni si fermano per lo sciopero generale, che ha visto la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it