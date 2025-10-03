Sciopero per Gaza proteste a Coverciano | blitz davanti al ritiro azzurro
Il Centro Tecnico Federale della FIGC a Coverciano, abituale e iconica sede dei ritiri della Nazionale italiana di calcio, è stato oggi, venerdì 3 ottobre, il punto d’arrivo di un corteo di manifestanti organizzato dall’ Unione Sindacale di Base (Usb). La protesta, caratterizzata da una forte carica politica e umanitaria, è stata indetta con l’obiettivo primario di esigere l’annullamento della partita amichevole tra Italia e Israele, in programma a Udine il prossimo 14 ottobre. La manifestazione ha rappresentato una chiara e ferma espressione di opposizione alla politica israeliana e di solidarietà incondizionata con il popolo palestinese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
