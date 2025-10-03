Sciopero per Gaza piazze piene Scontro tra Landini e Salvini | Milano Cgil | ' Qui 100mila' | A Bologna bloccate tangenziale e autostrada

Landini: «Questa giornata tiene alto l'onore del nostro paese». Salvini: «Lo sciopero di oggi è illegittimo, paghi lui». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sciopero per Gaza, piazze piene. Scontro tra Landini e Salvini | Milano, Cgil: 'Qui 100mila' | A Bologna bloccate tangenziale e autostrada

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

SCIOPERO | Manifestazioni pro Gaza e Flotilla in tutta Italia, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Ritardi e cancellazioni alle stazioni per i treni, bloccato il porto di Livorno #ANSA - X Vai su X

Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell’ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». #laprovinciaunic - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. “A Milano siamo in 100mila”. Almeno 60mila a Roma. Decine di migliaia gli studenti - Lo rende noto Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese, fornendo un aggiornamento sullo sciopero generale nazionale di oggi. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sciopero per Gaza, Maurizio Landini alla guida del corteo: "Il primo dato è che ci sono piazze piene, scuole e fabbriche chiuse" - Maurizio Landini (segretario generale Cgil): "C'è un'adesione davvero enorme ed è un elemento di grande forza, che parla a tutto il Paese e che dovrebbe portare un po' di umiltà a quelli che ci ... Scrive la7.it