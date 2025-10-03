Sciopero per Gaza le immagini delle piazze della Lombardia | a Brescia bloccata la tangenziale

Le immagini dalle manifestazioni nelle piazze lombarde in occasione dello sciopero generale proclamato dai principali sindacati nazionali e di base per il settore pubblico e privato come forma di protesta per l'abbordaggio militare della Flotilla che trasportava aiuti umanitari per Gaza. I manifestanti hanno bloccato la tangenziale di Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

SCIOPERO | Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari. Solidarietà con l'equipaggio della Flotilla. Circolazione ferroviaria sospesa per 20 minuti. #ANSA - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, le immagini delle piazze della Lombardia: a Brescia bloccata la tangenziale - Le immagini dalle manifestazioni nelle piazze lombarde in occasione dello sciopero generale proclamato dai principali sindacati nazionali e di base per ... Da fanpage.it

Sciopero generale, a Milano decine di migliaia in corteo: le immagini - Sono decine di migliaia i manifestanti che hanno aderito allo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà della Global Sumut Flotillia fermata mentre ... Lo riporta msn.com