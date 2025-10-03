Sciopero per Gaza Landini | Piazze strapiene Salvini | Paghi lui che ha organizzato Caos trasporti | La protesta città per città
Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, si preannuncia un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è " blocchiamo tutto ", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali sono sorvegliate speciali per evitare che vengano occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si preannunciano scioperi anche nelle fabbriche. Roma. Da questa mattina nella Capitale si iniziano a vedere i primi effetti dello sciopero generale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Fumarola (Cisl): “Landini e lo sciopero su Gaza? Stando con gli antagonisti rischia di favorire l’estremismo”. Di @LucaRoberto11 - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Landini: 'Le piazze saranno strapiene'. Salvini: 'Paghi lui lo sciopero' - Il segretario Cgil: 'Persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno'. Lo riporta ansa.it
Sciopero per Gaza, Landini: «Piazze strapiene per fermare il genocidio». Salvini: «Paghi lui le sanzioni» – La diretta - L'agitazione, ritenuta illegittima dal Garante e confermata dai sindacati, si preannuncia come una delle più partecipate degli ultimi anni ... open.online scrive