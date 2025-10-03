Sciopero per Gaza Landini | Piazze strapiene per fermare il genocidio Salvini | Paghi lui le sanzioni – La diretta
Il giorno dello sciopero generale è arrivato. Oggi, venerdì 3 ottobre, tutte le principali città italiane saranno invase dalle proteste a sostegno della popolazione di Gaza e dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionale quando si trovava a poche decine di miglia nautica dalle coste dell’enclave palestinese. L’agitazione – ritenuta illegittima dal Garante ma confermata dai sindacati – è stata proclamata dalla Cgil e dalle sigle sindacali di base e si preannuncia come una delle più partecipate degli ultimi anni. Intanto l’agitazione sta provocando ritardi dei treni di più di 60 minuti a Roma e a Milano. 🔗 Leggi su Open.online
