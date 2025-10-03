Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, si preannuncia un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è " blocchiamo tutto ", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali saranno sorvegliate speciali per evitare che vengano occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si preannunciano scioperi anche nelle fabbriche. " Le piazze saranno strapiene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sciopero per Gaza, Landini: "Piazze saranno strapiene". Caos treni a Roma, porto bloccato a Livorno | La protesta città per città