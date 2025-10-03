Sciopero per Gaza Landini | Piazze saranno strapiene Caos treni a Roma porto bloccato a Livorno | La protesta città per città
Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, si preannuncia un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è " blocchiamo tutto ", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali saranno sorvegliate speciali per evitare che vengano occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si preannunciano scioperi anche nelle fabbriche. " Le piazze saranno strapiene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero oggi per la Flotilla e Gaza. Dalla scuola alla sanità ai trasporti, la manifestazione italiana - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Landini, piazze saranno strapiene, è cosa di cui andare fieri - Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Come scrive ansa.it
Sciopero generale 3 ottobre 2025, manifestazioni in tutta Italia per Gaza e Flotilla – La diretta - Migliaia di persone sono attese oggi, venerdì 3 ottobre, nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, in occasione dello sciopero generale. Da msn.com