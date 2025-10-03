Sciopero per Gaza Landini felice di bloccare l' Italia Salvini | Paghi lui
Una giornata segnata da tensioni e divisioni profonde quella dello sciopero generale indetto dalla Cgil in solidarietà con la “Global Sumud Flotilla”. Da una parte Maurizio Landini, leader del principale sindacato italiano, dall'altra Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier, in una accesa polemica sulle modalità e la legittimità della protesta. “Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri”, ha esordito Landini, intervistato a “Radio Anch'io”. Per il segretario della Cgil, la manifestazione rappresenta “l'umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio, facendo ciò che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui sono complici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
