Sciopero per Gaza in 40mila a Genova per dire no alla guerra Presidio alla stazione Principe | occupati i binari | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia

Sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per tutti i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza per dire no alla guerra e sì alle operazioni umanitarie come quelle della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sciopero per Gaza, in 40mila a Genova per dire no alla guerra. Presidio alla stazione Principe: occupati i binari | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia

