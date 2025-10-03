Sciopero per Gaza in 40mila a Genova per dire no alla guerra Nuovo corteo | manifestanti a Principe | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia

Oggi è scattato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Usb per tutti i settori pubblici e privati. Ed è la giornata della protesta con imponenti manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza per dire no alla guerra e sì alle operazioni umanitarie come quelle della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Mobilitazioni per Gaza e la Flotilla: sciopero generale a Genova, presidi in porto, un corteo al mattino e uno al pomeriggio - L'Unione Sindacale di Base (Usb), insieme al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp), si è data ...

Genova in piazza per Gaza, nuovo corteo: si punta la stazione Principe - Calp, Usb e studenti ma anche un gruppo di anarchici in marcia per una nuova manifestazione.

