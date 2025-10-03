Sciopero per Gaza in 40mila a Genova per dire no alla guerra Manifestanti alla stazione Principe | occupati i binari | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia

Sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per tutti i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza per dire no alla guerra e sì alle operazioni umanitarie come quelle della Global Sumud Flotilla.

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

"Italia-Israele non deve giocarsi", lo sciopero per Gaza arriva a Coverciano

Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell'ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza».

Mobilitazioni per Gaza e la Flotilla: sciopero generale a Genova, presidi in porto, un corteo al mattino e uno al pomeriggio - L'Unione Sindacale di Base (Usb), insieme al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp), si è data ...

A Genova quarantamila persone in corteo per la Global Sumud Flotilla - Più di quarantamila persone sono scese in piazza nella giornata di sciopero generale indetta dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto a meno di settanta miglia dalla striscia di Gaza.