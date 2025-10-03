Sciopero per Gaza in 40mila a Genova I manifestanti a Principe occupano i binari fino all' annuncio | Attivisti rimpatriati entro 72 ore | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia

Sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per tutti i settori pubblici e privati. Manifestazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sciopero per Gaza, in 40mila a Genova. I manifestanti a Principe occupano i binari fino all'annuncio: “Attivisti rimpatriati entro 72 ore” | Video | Foto | Savona | Imperia | La Spezia

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Definisci Netanyahu - Roma, 3 ottobre, sciopero generale per Gaza - - facebook.com Vai su Facebook

"Italia-Israele non deve giocarsi", lo sciopero per Gaza arriva a Coverciano - X Vai su X

Sciopero per Gaza, scontri e blocchi in porti e tangenziali - Nel giorno dello sciopero generale a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla, gli ... Come scrive pupia.tv

Mobilitazioni per Gaza e la Flotilla: sciopero generale a Genova, presidi in porto, un corteo al mattino e uno al pomeriggio - L’Unione Sindacale di Base (Usb), insieme al Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp), si è data ... Riporta telenord.it