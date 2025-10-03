Sciopero per Gaza il video dei manifestanti che cantano Bella Ciao durante il lancio di fumogeni a Milano

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale per Gaza è stato organizzato un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla che ha bloccato la tangenziale est di Milano. Il video dei manifestanti che cantano "Bella ciao" durante il lancio di fumogeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

