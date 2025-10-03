Sciopero per Gaza il racconto da Roma | Altro che weekend lungo è la risposta al genocidio La questura | Straordinaria partecipazione

“Altro che weekend lungo. Questa è la risposta della piazza alle o ffese di Giorgia Meloni al diritto di sciopero, alle minacce di Matteo Salvini e contro il genocidio di Israele a Gaza “. A Roma, così come in tutta Italia, la partecipazione allo sciopero generale indetto da Cgil, Usb e sindacati di base è stata “straordinaria”, secondo le stesse parole della Questura, riempiendo le strade della Capitale. Una marea di partecipanti dalle prime ore del mattino fino a tardo pomeriggio, da Piazza Vittorio, passando per Termini e fino a Tiburtina, bloccando tangenziale, autostrada A24, raccordo: “Siamo meravigliosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

