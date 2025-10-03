Sciopero per Gaza il racconto da Roma | Altro che weekend lungo è la risposta al genocidio La questura | Straordinaria partecipazione
“Altro che weekend lungo. Questa è la risposta della piazza alle o ffese di Giorgia Meloni al diritto di sciopero, alle minacce di Matteo Salvini e contro il genocidio di Israele a Gaza “. A Roma, così come in tutta Italia, la partecipazione allo sciopero generale indetto da Cgil, Usb e sindacati di base è stata “straordinaria”, secondo le stesse parole della Questura, riempiendo le strade della Capitale. Una marea di partecipanti dalle prime ore del mattino fino a tardo pomeriggio, da Piazza Vittorio, passando per Termini e fino a Tiburtina, bloccando tangenziale, autostrada A24, raccordo: “Siamo meravigliosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Definisci Netanyahu - Roma, 3 ottobre, sciopero generale per Gaza - - facebook.com Vai su Facebook
"Italia-Israele non deve giocarsi", lo sciopero per Gaza arriva a Coverciano - X Vai su X
Sciopero generale per Gaza, Roma bloccata da nove cortei: “Governo dovrebbe ringraziare chi manifesta” - Mobilitazione a Roma per lo sciopero generale per la Palestina e la Flotilla: nove cortei bloccano le strade della capitale, appuntamento a piazza dei ... Segnala fanpage.it
"Stop al genocidio", lo striscione che apre il corteo a pro Gaza a Roma - Ecco le immagini del corteo, aperto da uno striscione con scritto "Stop al genocidio". Si legge su ilgiornale.it