Lavori sul viadotto Re di Porto Empedocle, tratto della statale 115 chiuso: ecco i percorsi alternativi

Lavori sul viadotto Re di Porto Empedocle, tratto della statale 115 chiuso: ecco i percorsi alternativi

Prenderanno il via lunedì 13 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del... ► agrigentonotizie.it

VIDEO | Zaini scolastici troppo pesanti, assessori scrivono ai presidi: "State attenti alla salute degli studenti"

VIDEO | Zaini scolastici troppo pesanti, assessori scrivono ai presidi: "State attenti alla salute degli studenti"

È stata diramata stamani una nota condivisa dagli assessori comunali alla Pubblica istruzione, Ari... ► palermotoday.it

Sciopero generale per Gaza, piazze piene in tutta Italia. I cortei bloccano treni e autostrade a Roma, Milano, Bologna e Venezia – La diretta

Sciopero generale per Gaza, piazze piene in tutta Italia. I cortei bloccano treni e autostrade a Roma, Milano, Bologna e Venezia – La diretta

Il giorno dello sciopero generale è arrivato. Oggi, venerdì 3 ottobre, tutte le principali città i... ► open.online

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: comincia la FP2 in notturna, Verstappen sfida le McLaren

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: comincia la FP2 in notturna, Verstappen sfida le McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Ci aspetta una FP2 divisa come di consueto in due p... ► oasport.it

San Severo, dramma domestico: trentenne muore, la partner finisce in cella

San Severo, dramma domestico: trentenne muore, la partner finisce in cella

Poche ore sono bastate perché un litigio domestico sfociasse in tragedia: un uomo di circa trent'an... ► sbircialanotizia.it

Più sicurezza e controlli nei pressi delle scuole, la richiesta della quarta Circoscrizione

Più sicurezza e controlli nei pressi delle scuole, la richiesta della quarta Circoscrizione

I consiglieri della IV Circoscrizione, Nicola Lauro, Gianmarco Luzza e Andrea Migliardo, dopo i la... ► messinatoday.it

Aragona rende omaggio ai suoi ambasciatori nel mondo: cerimonia in chiesa Madre

Aragona rende omaggio ai suoi ambasciatori nel mondo: cerimonia in chiesa Madre

È stato presentato nell'aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio di Agrigento il programm... ► agrigentonotizie.it

Frida Opera Musical, si apre con l'anteprima nazionale ad Avellino

Frida Opera Musical, si apre con l’anteprima nazionale ad Avellino

Tempo di lettura: 5 minutiA partire da ottobre 2025, i teatri italiani accoglieranno una nuova, at... ► anteprima24.it

Sciopero per la Flotilla, Lega: "La Cgil partito politico radicale, si muove in terreni estranei ai sindacati"

Sciopero per la Flotilla, Lega: "La Cgil partito politico radicale, si muove in terreni estranei ai sindacati"

"Se fossimo nella Cgil locale non useremmo toni così trionfalistici. La piazza semipiena e l'incre... ► cesenatoday.it

Notte della Luna sabato 4 ottobre: tutti i punti di osservazione in Lombardia

Notte della Luna sabato 4 ottobre: tutti i punti di osservazione in Lombardia

La Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna, promossa dalla NASA e nota come International... ► ilgiorno.it

Assolto l'imputato: per il Tribunale l'allontanamento dai domiciliari non è evasione

Assolto l’imputato: per il Tribunale l’allontanamento dai domiciliari non è evasione

Avellino – Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Penale, in composizione monocratica con il giud... ► avellinotoday.it

Danni da maltempo, anche Alternativa popolare alza la voce: "La sicurezza non è un optional"

Danni da maltempo, anche Alternativa popolare alza la voce: "La sicurezza non è un optional"

Dopo i nubifragi che hanno colpito Agrigento e provincia, anche Alternativa Popolare - con il coor... ► agrigentonotizie.it

Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: quando parla l'allenatore dei rossoneri alla viglia della sfida di campionato

Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: quando parla l’allenatore dei rossoneri alla viglia della sfida di campionato

di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: tutti gli aggiornamenti su quan... ► juventusnews24.com

Varriale: "Ho fiducia nei giudici, ricordo che esiste presunzione di innocenza"

Varriale: “Ho fiducia nei giudici, ricordo che esiste presunzione di innocenza”

(Adnkronos) – "Ricordando il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo g... ► periodicodaily.com

Ancora pioggia e vento forte: allerta

Ancora pioggia e vento forte: allerta 'gialla' anche sul Barese

Ancora pioggia e vento forte sulla Puglia e sul Barese. Un nuovo avviso di condizioni meteorologic... ► baritoday.it

Un delicato intervento salva la vita a una bimba di appena 1 mese

Un delicato intervento salva la vita a una bimba di appena 1 mese

Un delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita e circa un chilo di peso è stato e... ► messinatoday.it

Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: ecco quando parla il mister alla vigilia del match

Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: ecco quando parla il mister alla vigilia del match

di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Juve Milan: tutti i dettagli su quando parlerà il mister... ► juventusnews24.com

Blitz dei carabinieri a Tavernerio: in casa centinaia di pasticche di ecstasy e cocaina, arrestato

Blitz dei carabinieri a Tavernerio: in casa centinaia di pasticche di ecstasy e cocaina, arrestato

Operazione ad alto impatto questa notte dei carabinieri di Albate, insieme alla sezione operativa ... ► quicomo.it

Sarah Mullally, chi è il nuovo arcivescovo di Canterbury: è la prima donna a guidare la Chiesa anglicana

Sarah Mullally, chi è il nuovo arcivescovo di Canterbury: è la prima donna a guidare la Chiesa anglicana

Svolta storica nella Chiesa d'Inghilterra. Sarah Mullally sarà il 106esimo arcivescovo di Canterbur... ► lettera43.it

Ecco "Trionda", il pallone dei prossimi mondiali: multicolor e tecnologico (per aiutare gli arbitri e il Var)

Ecco "Trionda", il pallone dei prossimi mondiali: multicolor e tecnologico (per aiutare gli arbitri e il Var)

Non solo qualificazioni, stadi, formula. Il lungo cammino che porterà ai prossimi Campionati del M... ► today.it

La Francia affronta l'austerità e la sindaca di Parigi spende più di 80.000 euro per abiti di "rappresentanza". La difesa: "È normale"

La Francia affronta l’austerità e la sindaca di Parigi spende più di 80.000 euro per abiti di “rappresentanza”. La difesa: “È normale”

Da ieri chi vuole può andare all'Hôtel de ville per consultare la lista delle spese di rappresentan... ► ilfattoquotidiano.it

Tamponamento sulla Statale, tre le persone ferite: disagi alla circolazione

Tamponamento sulla Statale, tre le persone ferite: disagi alla circolazione

ANCONA- Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 16, nei pressi dello svincolo di... ► anconatoday.it

Orsolini, finalmente! Primo gol europeo... ma il Friburgo strappa il pareggio

Orsolini, finalmente! Primo gol europeo... ma il Friburgo strappa il pareggio

Orsolini rompe il ghiaccio in Europa e accende il Dall'Ara, ma il Bologna non sa chiudere la partit... ► video.gazzetta.it

EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 9 Ottobre

EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 9 Ottobre

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 9 Ottobre. Come accade abitualmente giove... ► fifaultimateteam.it

Cede parte del tetto all

Cede parte del tetto all'istituto alberghiero di Siracusa: i ragazzi erano in strada a manifestare per la Palestina

Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell'androne di ingresso dell'Istituto alb... ► gazzettadelsud.it

1,2 miliardi, concerti, finali di "Champions" … e Eurocup 2032

1,2 miliardi, concerti, finali di “Champions” … e Eurocup 2032

2025-10-03 12:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia... ► justcalcio.com

Tomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Colpo di scena a Milanello sulle condizioni del difensore ma Allegri ha un dubbio. Le ultimissime novità

Tomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Colpo di scena a Milanello sulle condizioni del difensore ma Allegri ha un dubbio. Le ultimissime novità

di Redazione JuventusNews24Tomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Gli aggiornamenti sulle co... ► juventusnews24.com

L'enigma visivo di Maurits Cornelis Escher: quando la matematica diventa arte

L’enigma visivo di Maurits Cornelis Escher: quando la matematica diventa arte

Esistono artisti che non si limitano a dipingere la realtà, ma la decostruiscono, la ripensano, la ... ► nonewsmagazine.com

3 ottobre, Nostra Signora di La Naval: rovescia le sorti di una battaglia disperata

3 ottobre, Nostra Signora di La Naval: rovescia le sorti di una battaglia disperata

La Madonna non abbandona mai i suoi figli che ricorrono a lei nei momenti di difficoltà. Lo mostra ... ► lalucedimaria.it

Piazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni

Piazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni

L'INCIDENTE. Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Val... ► ecodibergamo.it

Scaglia Indeva rafforza la propria presenza in India: acquisita Ergomatic Automation India

Scaglia Indeva rafforza la propria presenza in India: acquisita Ergomatic Automation India

Scaglia Indeva Spa, tra le più importanti società a livello internazionale nelle soluzioni avanzate... ► bergamonews.it

Aviaria, dopo il focolaio in Fiuli Coldiretti mette le mani avanti: «Si preparino già aiuti e ristori »

Aviaria, dopo il focolaio in Fiuli Coldiretti mette le mani avanti: «Si preparino già aiuti e ristori »

Dopo la conferma del primo caso di influenza aviaria in Friuli, in un allevamento di Povoletto, in... ► padovaoggi.it

Anziana consegna 91mila euro in contanti a un truffatore ad Ascoli Piceno, come è stata raggirata

Anziana consegna 91mila euro in contanti a un truffatore ad Ascoli Piceno, come è stata raggirata

Anziana raggirata ad Ascoli Piceno: la Squadra Mobile arresta il truffatore e recupera 91.700 euro s... ► virgilio.it

Nazionele italiana, la decisione di Gennaro Gattuso per i prossimi incontri

Nazionele italiana, la decisione di Gennaro Gattuso per i prossimi incontri

È arrivato poco fa l'annuncio del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha diffuso la lista dei ... ► caffeinamagazine.it

Omicidio Kirk: il "mistero" della «blood bag» e dell'anello che cambia dito

Omicidio Kirk: il “mistero” della «blood bag» e dell’anello che cambia dito

Il noto teorico delle Scie chimiche, nonché condannato in via definitiva Rosario Marcianò, ha rece... ► open.online

Manifestazioni per lo sciopero generale in Italia tra cortei pacifici e scontri, i video da Torino a Roma

Manifestazioni per lo sciopero generale in Italia tra cortei pacifici e scontri, i video da Torino a Roma

I video dalle manifestazioni per lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre, le immagini da Torino e ... ► virgilio.it

Inter Cremonese: si può risolvere il ballottaggio per il sostituto di Thuram. L'idea di Chivu

Inter Cremonese: si può risolvere il ballottaggio per il sostituto di Thuram. L’idea di Chivu

di Redazione Inter News 24Inter Cremonese: Sky sicuro! Scelto il sostituto di Thuram per la gara di ... ► internews24.com

Schlein scende in piazza: "Giù le mani dal diritto di sciopero"

Schlein scende in piazza: “Giù le mani dal diritto di sciopero”

Meloni lo ha definito un escamotage per allungare il fine settimana. Elly Schlein è insorta percepe... ► ildifforme.it

Roborock F25 LT e Q7 L5+: le offerte in anteprima da non perdere per il Prime Day

Roborock F25 LT e Q7 L5+: le offerte in anteprima da non perdere per il Prime Day

Se cercate un modo per rottamare il vecchio aspirapolvere e passare a uno strumento più tecnologico... ► ilgiornale.it

Cooper Standard, tavolo di confronto al Ministero. Bilotti (M5S): "Sono al fianco dei lavoratori"

Cooper Standard, tavolo di confronto al Ministero. Bilotti (M5S): "Sono al fianco dei lavoratori"

"Sostenere i lavoratori dello stabilimento Cooper Standard di Battipaglia non è solo un dovere mor... ► salernotoday.it

Bimba travolta dopo essere scesa dall'autobus: Millie muore a 6 anni, autista: "Non guidavo in modo pericoloso"

Bimba travolta dopo essere scesa dall’autobus: Millie muore a 6 anni, autista: “Non guidavo in modo pericoloso”

La piccola Millie è stata travolta da un'auto subito dopo essere scesa dall'autobus a Bilsborrow, L... ►

“Meloni fascista, critica la flotta della resilienza globale. Il governo italiano mai stato così pro Israele”: la premier sui media arabi

“Meloni fascista, critica la flotta della resilienza globale. Il governo italiano mai stato così pro Israele”: la premier sui media arabi

“Giorgia Meloni, un nuovo fascismo a Roma e l’ammirazione per Israele”. Il canale televisivo al Ara... ► ilfattoquotidiano.it

Catanzaro, la maledizione del pareggio: sei partite e sei "X"

Catanzaro, la maledizione del pareggio: sei partite e sei "X"

Non è la prima volta: nel ’74-75 gialloblù chiusero terzi con 19 pari, mentre appena un anno fa furo... ► gazzetta.it

Citroën C3 e C3 Aircross: dimensioni diverse, stessa praticità

Citroën C3 e C3 Aircross: dimensioni diverse, stessa praticità

Due dimensioni differenti, un'anima comune: Citroën C3 e C3 Aircross puntano sulla sostanza e sullo ... ► gazzetta.it

L’ombra di Al Jolani al Cremlino, ed è giallo sul presunto avvelenamento di Assad

L’ombra di Al Jolani al Cremlino, ed è giallo sul presunto avvelenamento di Assad

Roma, 3 ott – Una delegazione militare del nuovo governo siriano è stata ricevuta a Mosca dal vice ... ► ilprimatonazionale.i

La 8h di Indianapolis 2025 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: protagonista Valentino Rossi con le GT3

La 8h di Indianapolis 2025 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: protagonista Valentino Rossi con le GT3

Valentino Rossi prenderà parte alla 8h di Indianapolis domenica 18 ottobre, quinto round dell’Inter... ► sportintv.eu

"Blocchiamo tutto". Anatomia della protesta su Telegram

"Blocchiamo tutto". Anatomia della protesta su Telegram

Entrare in un gruppo Telegram “Blocchiamo tutto” significa affacciarsi su una realtà parallela. A p... ► ilgiornale.it

Beautiful streaming, replica puntata 3 ottobre 2025 | Video Mediaset

Beautiful streaming, replica puntata 3 ottobre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 3 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odier... ► superguidatv.it

Sanità, Salvatore Iacolino confermato alla Pianificazione strategica

Sanità, Salvatore Iacolino confermato alla Pianificazione strategica

La giunta regionale, riunita stamattina a Palazzo d'Orléans, su proposta dell'assessore alla Salut... ► agrigentonotizie.it

Un 2007 "salva" Farioli! Notte da sogno per Rodrigo Mora

Un 2007 "salva" Farioli! Notte da sogno per Rodrigo Mora

Il Porto di Francesco Farioli continua la sua marcia perfetta: nove vittorie su nove tra campionato ... ► video.gazzetta.it

Salvatore Ocone, cosa ha fatto dopo la strage in famiglia: il retroscena assurdo

Salvatore Ocone, cosa ha fatto dopo la strage in famiglia: il retroscena assurdo

Un’intera comunità sconvolta, una famiglia distrutta e un uomo che, dopo essersi trasformato in car... ► tvzap.it

Chi è Samin Nosrat, cuoca, scrittrice e personaggio TV

Chi è Samin Nosrat, cuoca, scrittrice e personaggio TV

Da "Salt, Fat, Acid, Heat" a "Good Things", il percorso professionale e umano della cuoca che ha tra... ► gamberorosso.it

Inter Cremonese, le parole di Chivu: «Abbiamo trovato equilibrio. Pio Esposito o Bonny? Ho già deciso chi sarà titolare con Lautaro»

Inter Cremonese, le parole di Chivu: «Abbiamo trovato equilibrio. Pio Esposito o Bonny? Ho già deciso chi sarà titolare con Lautaro»

Inter Cremonese, le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Chivu in conferenza stampa: «Abbiamo trova... ► calcionews24.com

Meno Pil ma conti in ordine. Verso la quarta manovra di Giorgetti e Meloni

Meno Pil ma conti in ordine. Verso la quarta manovra di Giorgetti e Meloni

La buona notizia è che il deficit, entro la fine del 2025, scenderà al 3%, aprendo di fatto la stra... ► formiche.net

Juric: «Sono umorale, le mie reazioni non sono mai scontate. Qui mi hanno accolto molto bene, non era scontato»

Juric: «Sono umorale, le mie reazioni non sono mai scontate. Qui mi hanno accolto molto bene, non era scontato»

Ivan Juric ha fatto il punto della situazione in casa Lazio rilasciando una lunga intervista ai can... ► ilnapolista.it

Italia’s got talent: emozioni e sorprese nella quarta puntata su disney con il golden buzzer di frank matano

Italia’s got talent: emozioni e sorprese nella quarta puntata su disney con il golden buzzer di frank matano

la quarta puntata di italia’s got talent su disney+: momenti salienti e novità La recente trasmissi... ► jumptheshark.it

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: alle 15.00 la FP2, primo vero confronto diretto verso le qualifiche

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: alle 15.00 la FP2, primo vero confronto diretto verso le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati p... ► oasport.it

Flotilla, rimpatriati i 4 parlamentari italiani. Altre 11 barche salpate dall’Italia verso Gaza. L’ambasciatore di Israele: «Nessun aiuto alimentare sulle navi sequestrate»

Flotilla, rimpatriati i 4 parlamentari italiani. Altre 11 barche salpate dall’Italia verso Gaza. L’ambasciatore di Israele: «Nessun aiuto alimentare sulle navi sequestrate»

Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorit... ► open.online

Giovanni Grasso: «difendere e valorizzare il volontariato dell’emergenza urgenza è il mio impegno per la Toscana»

Giovanni Grasso: «difendere e valorizzare il volontariato dell’emergenza urgenza è il mio impegno per la Toscana»

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Giovanni Grasso: difendere e valorizzare il volontariato dell’emergenza-ur... ► lanazione.it

Sorrisi in tour: il 10 ottobre parte la carovana degli igienisti dentali

Sorrisi in tour: il 10 ottobre parte la carovana degli igienisti dentali

Il viaggio dell’educazione alla salute orale riparte il 10 ottobre: un filo ideale unisce Nord e Su... ► sbircialanotizia.it

Assolto ad Avellino: ingiurie agli agenti non costituiscono resistenza a pubblico ufficiale

Assolto ad Avellino: ingiurie agli agenti non costituiscono resistenza a pubblico ufficiale

Avellino – Si è concluso con un’assoluzione il procedimento a carico di un uomo accusato di evasio... ► avellinotoday.it

Infortunio Thuram, Chivu tranquillizza tutti: «Dispiace perderlo anche dal punto di vista umano, ma non è gravissimo. Servirà solo…»

Infortunio Thuram, Chivu tranquillizza tutti: «Dispiace perderlo anche dal punto di vista umano, ma non è gravissimo. Servirà solo…»

di Redazione Inter News 24Infortunio Thuram, Chivu tranquillizza tutti in conferenza stampa. Le dich... ► internews24.com