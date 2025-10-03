Sciopero per Gaza giornata di manifestazioni in Liguria | in 40mila a Genova per dire no alla guerra Partito il secondo corteo | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia

Ilsecoloxix.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è scattato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei Sindacati di Base per tutti i settori pubblici e privati. Ed è la giornata della protesta con imponenti manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza contemporaneamente per dire no alla guerra e sì agli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sciopero per gaza giornata di manifestazioni in liguria in 40mila a genova per dire no alla guerra partito il secondo corteo video foto savona la spezia imperia

© Ilsecoloxix.it - Sciopero per Gaza, giornata di manifestazioni in Liguria: in 40mila a Genova per dire no alla guerra. Partito il secondo corteo | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Si legge su ansa.it

sciopero gaza giornata manifestazioniBergamo, manifestazioni e scioperi per la Flotilla e Gaza: primi treni cancellati e i preparativi del corteo - Tra quelli in partenza da Bergamo ne sono per ora stati cancellati tre altri sono partiti in ritardo. Lo riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Giornata Manifestazioni