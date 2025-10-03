Sciopero per Gaza giornata di cortei in tutta la Liguria

La protesta è stata valutata come “illegittima” dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, che si è riunita ieri, per la "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sciopero per Gaza, giornata di cortei in tutta la Liguria

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero oggi per la Flotilla e Gaza. Dalla scuola alla sanità ai trasporti, la manifestazione italiana - X Vai su X

Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, giornata di cortei in tutta la Liguria - La protesta è stata valutata come “illegittima” dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, che si è riunita ieri, per la "violazione dell'obbligo ... Come scrive ilsecoloxix.it

Corteo pro Gaza a Napoli, è il giorno dello sciopero generale: gli orari, il percorso e i punti di ritrovo - Dopo il blocco della missione Flotilla da parte dei militari israeliani, i principali sindacati italiani, insieme agli studenti e a liberi ... Lo riporta ilmattino.it