Sciopero per Gaza giornata di cortei in Liguria | in 40mila a Genova per dire no alla guerra Nel pomeriggio seconda manifestazione | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia

Ilsecoloxix.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è scattato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei Sindacati di Base per tutti i settori pubblici e privati. Ed è la giornata della protesta con imponenti manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza contemporaneamente per dire no alla guerra e sì agli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

