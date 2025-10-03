Sciopero per Gaza giornata di cortei in Liguria | in 40 mila nel capoluogo per dire no alla guerra Chiuso il casello di Genova Ovest traffico ferroviario ripreso a Sampierdarena | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia
Oggi è scattato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei Sindacati di Base per tutti i settori pubblici e privati. Ed è la giornata della protesta con imponenti manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza contemporaneamente per dire no alla guerra e sì agli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
