Sciopero per Gaza giornata di cortei in Liguria | chiuso il casello di Genova Ovest | Video | Foto | Savona | La Spezia | Imperia
Oggi è scattato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei Sindacati di Base per tutti i settori pubblici e privati. Ed è la giornata della protesta con imponenti manifestazioni in tutta la Penisola, Liguria inclusa: decine e decine di migliaia di persone sono scese in piazza contemporaneamente per dire no alla guerra e sì agli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
SCIOPERO | Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari. Solidarietà con l'equipaggio della Flotilla. Circolazione ferroviaria sospesa per 20 minuti. #ANSA - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza, Roma bloccata da nove cortei: “Governo dovrebbe ringraziare chi manifesta” - Mobilitazione a Roma per lo sciopero generale per la Palestina e la Flotilla: nove cortei bloccano le strade della capitale, appuntamento a piazza dei ... Come scrive fanpage.it
Flotilla e Gaza, sciopero generale in tutta Italia: cortei e trasporti fermi. Cosa accade oggi - Manifestazioni in 100 città, dice la Cgil che, sfidando i divieti, insieme a Usb e Si Cobas, porta in piazza migliaia di persone. Si legge su notizie.tiscali.it