Sciopero per Gaza giornata di cortei in Liguria | chiuso il casello di Genova Ovest traffico ferroviario bloccato a Sampierdarena | Video | Foto | Le modalità e gli orari
La protesta è stata valutata come "illegittima" dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, che si è riunita ieri, per la "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690".
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari. Solidarietà con l'equipaggio della Flotilla. Circolazione ferroviaria sospesa per 20 minuti.
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza
Gaza: sciopero generale al via, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. Caos treni, bloccato il porto di Livorno - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni.
Sciopero generale 3 ottobre, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato»