Sciopero per Gaza giornata di cortei in Liguria | chiuso il casello di Genova Ovest | Foto | Le modalità e gli orari
La protesta è stata valutata come “illegittima” dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, che si è riunita ieri, per la "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Fumarola (Cisl): “Landini e lo sciopero su Gaza? Stando con gli antagonisti rischia di favorire l’estremismo”. Di @LucaRoberto11 - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre: trasporti, sanità e scuole. Chi si ferma, gli orari e i possibili disagi. Lo stop per Gaza Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza, Roma bloccata da nove cortei: “Governo dovrebbe ringraziare chi manifesta” - Mobilitazione a Roma per lo sciopero generale per la Palestina e la Flotilla: nove cortei bloccano le strade della capitale, appuntamento a piazza dei ... fanpage.it scrive
Sciopero per Gaza, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Come scrive ilmattino.it