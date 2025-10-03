Sciopero per Gaza giornata di cortei in Liguria | chiuso il casello di Genova Ovest | Foto | Le modalità e gli orari

Ilsecoloxix.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta è stata valutata come “illegittima” dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi, che si è riunita ieri, per la "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sciopero per gaza giornata di cortei in liguria chiuso il casello di genova ovest foto le modalit224 e gli orari

© Ilsecoloxix.it - Sciopero per Gaza, giornata di cortei in Liguria: chiuso il casello di Genova Ovest | Foto | Le modalità e gli orari

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

sciopero gaza giornata corteiSciopero generale per Gaza, Roma bloccata da nove cortei: “Governo dovrebbe ringraziare chi manifesta” - Mobilitazione a Roma per lo sciopero generale per la Palestina e la Flotilla: nove cortei bloccano le strade della capitale, appuntamento a piazza dei ... fanpage.it scrive

sciopero gaza giornata corteiSciopero per Gaza, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Giornata Cortei