Sciopero per Gaza a Firenze il corteo dell’Usb protesta davanti a Coverciano | Annullate la partita contro Israele

“Ma come è possibile continuare a far giocare a Israele, che è uno stato criminale, questa partita di calcio, dopo due anni di genocidio? “: è la domanda che si ponevano i manifestanti fiorentini, arrivati in corteo davanti al centro tecnico della Figc a Coverciano, per chiedere che la partita di qualificazione ai Mondiali Italia – Israele, in programma il 14 ottobre a Udine, non venga giocata. Durante lo sciopero generale di venerdì, indetto per protestare contro l’abbordaggio israeliano in acque internazionali della Flotilla umanitaria che stava cercando di portare aiuti a Gaza, una parte del corteo del sindacato Usb ha raggiunto il centro sportivo della nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, a Firenze il corteo dell’Usb protesta davanti a Coverciano: “Annullate la partita contro Israele”

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

#TG2000 - Lo #sciopero per #Gaza divide la #politica italiana #3ottobre #scioperogenerale #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #MedioOriente #Israele #Hamas #Palestina #Netanyahu #GazaCity #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Definisci Netanyahu - Roma, 3 ottobre, sciopero generale per Gaza - - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza e Flotilla, il grande corteo a Firenze: decine di migliaia in piazza, bloccati i binari alle Cure - La giornata di sciopero è stata indetta mercoledì dai sindacati Cgil e Usb, come avevano dichiarato nei giorni scorsi in caso di attacco alle navi della Global Sumud Flotilla, e arriva dopo giorni di ... Segnala 055firenze.it

Firenze e la Toscana per la Flotilla e Gaza, sciopero e manifestazioni oggi 3 ottobre. Le notizie in diretta - Dopo l’abbordaggio israeliano alle barche della Flotilla, sindacati in piazza. lanazione.it scrive