Sciopero per Gaza a Bologna occupate tangenziale e autostrada Video

Inizialmente i manifestanti hanno provato a sfondare il cordone di polizia su via Stalingrado, ma sono stati respinti con un breve tafferuglio durante il quale è volata qualche manganellata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

SCIOPERO | Manifestazioni pro Gaza e Flotilla in tutta Italia, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Ritardi e cancellazioni alle stazioni per i treni, bloccato il porto di Livorno #ANSA - X Vai su X

Sciopero per Gaza, oltre mille al presidio della Cgil a Lecco In piazza Diaz il presidio nell’ambito dello sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flottilla: «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». #laprovinciaunic - facebook.com Vai su Facebook

Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze - Si preannuncia un weekend di fuoco nel segno dello slogan "Blocchiamo tutto", dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte delle forze armate israeliane, con lo sciopero generale di venerdì ed il corteo ... Scrive ansa.it

Torino, Alessandria, Novara, Vercelli: "blocchiamo tutto per Gaza". In migliaia in corteo. Scontri e università occupate. Antagonisti devastano le OGR - Per la ministra dell'Università Anna Maria Bernini "le manifestazioni sono legittime, la violenza è inaccettabile. Come scrive giornalelavoce.it