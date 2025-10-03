Sciopero per Gaza 3 ottobre a Napoli | la situazione dei mezzi pubblici

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione dei mezzi pubblici a Napoli per lo sciopero generale Cgil e Usb per Gaza e la Flotilla. Ferma la metro Linea 1. Disagi su metro 2 e 6. Funicolari aperte. I sindacati: "Oltre 60mila adesioni nella Campania". 🔗 Leggi su Fanpage.it

