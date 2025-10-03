Sciopero per Gaza 100mila in corteo a Firenze Bloccati porto di Livorno FiPiLi e aeroporto di Pisa

FIRENZE – Centinaia di migliaia di persone sono scese oggi in piazza in tutta la Toscana, aderendo allo sciopero generale indetto da Usb e Cgil e manifestando in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla. Cortei, blocchi stradali e occupazioni hanno attraversato le principali città della regione, paralizzando per ore infrastrutture cruciali. A Livorno, già dalle prime ore del mattino è stato bloccato l’accesso al porto e il traffico commerciale, con lunghe file di Tir e mezzi pesanti. Oltre 5mila persone hanno presidiato la zona nord della città, alle quali si è aggiunto un corteo studentesco di circa 3mila giovani partito dal centro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it