Sciopero oggi venerdì 3 ottobre | Atm e Trenord la situazione dei trasporti in Lombardia

Milano, 3 ottobre 2025 – E’ il giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil, che si aggiunge a quello già proclamato negli scorsi giorni dai sindacati di base, sempre per protestare contro l ’abbordaggio della Flotilla in acque internazionali da parte di Israele e al conseguente arresto di alcuni attivisti. Venerdì 3 ottobre si annuncia dunque come una giornata complessa sul fronte dei servizi. tra astensioni dal lavoro e cortei, anche perché parte della piazza manifesterà al grifo di “blocchiamo tutto”.Coinvolti tutti i settori pubblici e privati, compresi i trasporti. Per quanto riguarda la Lombardia, a rischio le corse Trenord e Atm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero oggi venerdì 3 ottobre: Atm e Trenord, la situazione dei trasporti in Lombardia

Sciopero oggi per la Flotilla e Gaza. Dalla scuola alla sanità ai trasporti, la manifestazione italiana

La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90". Lo si legge in una nota in cui si precisa che

