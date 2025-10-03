Sciopero nazionale a Roma disagi per turisti e lavoratori video

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inevitabili i disagi provocati dallo sciopero generale proclamato dai sindacati Cgil e Usb. Alta l'adesione del personale di Ferrovie dello Stato e alla stazione Termini centinaia di viaggiatori finiscono bloccati. . 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale

Rotte trattative driver Esselunga, il 24/7 sciopero nazionale

Sciopero nazionale dei dipendenti Lidl, i sindacati lanciano un presidio in Via Sorio

Venerdì sciopero nazionale dei lavoratori Lidl: presidio al punto vendita di Arcole

sciopero nazionale roma disagiSciopero 3 ottobre, a Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. Disagi a Termini - Treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma nel giorno dello sciopero generale indetto per solidarietà alla Global Sumud Flotilla. ilmessaggero.it scrive

sciopero nazionale roma disagiSciopero generale per la Flottilla e Gaza. Italia bloccata. Disagi in porti, treni e mezzi - Proteste in tutto il mondo per Flotilla e Gaza ... Come scrive secondopianonews.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Nazionale Roma Disagi