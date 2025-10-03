Sciopero manifestanti occupano la stazione centrale | traffico in tilt

Circa 200 persone hanno occupato la stazione centrale di Catania per manifestare, nel giorno dello sciopero generale, in solidarietà con il popolo palestinese. Cento persone sono entrate nella stazione e hanno bloccato la circolazione dei treni scendendo sui binari, altre 100 sono fuori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sciopero generale a Catania, manifestanti bloccano la stazione centrale: traffico in tilt - Il corteo è partito dal porto di Catania e ha visto la partecipazione di anziani, famiglie, giovani e studenti, che hanno sfilato fino a Castello Ursino. Si legge su catania.liveuniversity.it

Lo sciopero per la Flotilla impatta sui treni: ritardi e cancellazioni a Roma, Milano, Venezia - A mezzogiorno, l’aeroporto di Fiumicino accusa 60 cancellazioni di aerei (l’11 per cento del totale). Segnala repubblica.it