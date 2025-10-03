Sciopero manifestanti occupano la stazione centrale | traffico in tilt

Cataniatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 200 persone hanno occupato la stazione centrale di Catania per manifestare, nel giorno dello sciopero generale, in solidarietà con il popolo palestinese. Cento persone sono entrate nella stazione e hanno bloccato la circolazione dei treni scendendo sui binari, altre 100 sono fuori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

