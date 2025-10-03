Sciopero lo scontro tra governo e opposizioni Conte ai manifestanti | Non cadete nella trappola di Meloni
Lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb riempie le piazze e infiamma il dibattito tre le posizioni del governo, con la premier Giorgia Meloni che accusa sindacati e manifestanti di puntare solo ad allungare il weekend – “il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme” –, e chi ribatte imputando l’ampia partecipazione alle proteste all’inerzia dell’esecutivo nei confronti di Israele. “Se oggi l’Italia si ferma è per l’inerzia del governo. Lo sciopero è colpa della loro ignavia e codardia”, ha dichiarato il leader M5s Giuseppe Conte dalla Calabria, da dove accusa Meloni di “giocare sporco: il presidente del consiglio è il primo agitatore delle piazze”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
