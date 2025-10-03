Sciopero le voci dei lavoratori in piazza | Solo la pace è la condizione per la tutela dei diritti

Repubblica.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infermieri, docenti, operai edili, pensionati, dipendenti della multinazionali e tanti altri. Un coro unanime: “Qui per educare i cittadini al rispetto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sciopero le voci dei lavoratori in piazza solo la pace 232 la condizione per la tutela dei diritti

© Repubblica.it - Sciopero, le voci dei lavoratori in piazza: “Solo la pace è la condizione per la tutela dei diritti”

In questa notizia si parla di: sciopero - voci

sciopero voci lavoratori piazzaSciopero per Gaza, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Scrive ilmessaggero.it

Dopo la notte di piazze piene sfila a Varese il corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale - La piazza si è riempita fin dal mattino con lavoratrici, lavoratori, studenti e cittadinanza, tra bandiere della Palestina e messaggi di solidarietà alla Flotilla fermata in mare ... Lo riporta varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Voci Lavoratori Piazza