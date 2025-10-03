Sciopero Landini | il governo abbia l' umiltà di ascoltare la piazza
Roma, 3 ott. (askanews) - "Non avevo mai visto nella mia vita che un rappresentante dello Stato minacciasse i cittadini che esercitano un diritto sancito dalla Costituzione. Un governo serio dovrebbe avere l'umiltà di ascoltare e ringraziare". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, arrivando in piazza Vittorio nel giorno dello sciopero generale a sostegno della Flotilla e riferendosi al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha annunciato un giro di vite sugli scioperi. "Minaccia persone perbene, perché quelle che oggi sono in piazza sono quelli che pagano le tasse - ha detto - non dovrebbero essere minacciate, ma ringraziate perché stanno tendendo alto l'onore del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sciopero - landini
